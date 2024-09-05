Adana'da kan donduran olay: Bekçiler önce defalarca cinsel istismarda bulunmuş sonra para karşılığı pazarlamış

Adana'nın Ceyhan ilçesinde yüzde 25 zihinsel engelli 17 yaşındaki kız çocuğuna iki sene önce cinsel istismarda bulunan ve para karşılığı onu başkalarıyla cinsel ilişkiye zorladığı iddia edilen bekçi görevden uzaklaştırıldı.

Adana'da kan donduran olay: Bekçiler önce defalarca cinsel istismarda bulunmuş sonra para karşılığı pazarlamış

Adana'nın Ceyhan ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki yüzde 25 zihinsel engelli C.İ., 14 yaşındayken 11 Kasım 2022'de mahallede devriye atan çarşı ve mahalle bekçileri O.D. ile evli ve bir çocuk babası Mehmet Can D.'ye (36) ailesiyle sorun yaşadığını bildirdi.

Bekçiler tarafından sakinleştirilen genç kız daha sonra evine gitti. Bir süre sonra C.İ. ve bekçi Mehmet Can D. görüşmeye başladı.

Yine aynı yıl Mehmet Can D., C.İ.'yi otomobiliyle okuldan alıp boş bir araziye götürdü. Burada genç kıza cinsel istismarda bulunan Mehmet Can D., bu birliktelikten sonra C.İ.'yi susması için tehdit etti.

Bir süre sonra genç kızı yanına çağıran Mehmet Can D., iddiaya göre bu sefer de onu para karşılığı bekçi Fatih Ş. (36) ve Mehmet Ali T. (34) ile de cinsel ilişkiye girmesi için zorladı. Ölümle tehdit edilen, uyuşturucu madde kullandırılan genç kız birçok kez 3 bekçinin cinsel istismarına maruz kaldı.

Ayrıca Mehmet Can D., birkaç kere C.İ.'ye ilişki sonrası 500-1000 TL para verip evine gönderdi.

ANNESİNE ANLATTI

Bekçi Mehmet Can D.'nin baskılarına dayanamayan C.İ., yaşadığı mağduriyeti 2023 yılında annesi Hatice İ.'ye anlattı. Bunun üzerine anne ve kız önce Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne daha sonra da savcılığa gidip şikayetçi oldu.

Olayı derinleştiren savcılık "Telegram" grubu içerisindeki mesajları da ortaya çıkarttı ve 14 sayfalık iddianame hazırlandı.

Bekçiler, 24 Ekim'de Ceyhan 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlayacak.

Görevine devam eden bekçi Mehmet Can D.'nin görevinden uzaklaştırıldığı, diğer 2 bekçi hakkında ise idari soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

C.İ.’nin ise halen Adana dışındaki bir ilde bulunan sevgi evlerinde kaldığı öğrenildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

58 yaşında oturarak top sektirme rekoru kırdı

TÜRKİYE HABERLERİ

Vinç malzeme taşırken yan yattı

Vinç malzeme taşırken yan yattı

Murat Ağırel kimdir? Gazeteci Murat Ağırel kaç yaşında, nereli?

Murat Ağırel kimdir? Gazeteci Murat Ağırel kaç yaşında, nereli?

Çankırı'da kaza: Virajı alamayan otomobil takla attı

Çankırı'da kaza: Virajı alamayan otomobil takla attı

Beylikdüzü D-100'de araç yangını: Trafiğe kapatıldı

Beylikdüzü D-100'de araç yangını: Trafiğe kapatıldı

Amasya'da süt yüklü tanker, TIR'a çarptı: 1 yaralı

Amasya'da süt yüklü tanker, TIR'a çarptı: 1 yaralı

D-100’de 12 gün sürecek çalışma: Edirne ve Ankara yönü kademeli olarak kapanacak

D-100’de 12 gün sürecek çalışma: Edirne ve Ankara yönü kademeli olarak kapanacak

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...