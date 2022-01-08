Adana'da kılıç, bıçak ve sopalarla sokağa çıkan Suriyelilere gözaltı

Adana'da ellerinde kesici aletler yürüyen yabancı uyruklu şüpheliler gözaltına alındı.



Valilikten alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda Suriye uyruklunun ellerinde kılıç, bıçak ve sopalarla sokakta yürüdüğü sırada çekilmiş görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti.



Ekipler, kimliği tespit edilen Suriyelileri gözaltına aldı. Şüpheliler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.



VALİLİKTEN AÇIKLAMA



Valilikten konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:



"İki gün önce çiftliklerde çalışmak üzere sabah saatlerinde işe giden bir grup ellerinde sopalarla kendi arasında tartışmış, olay çalışacakları tarlaların yakınındaki mahallede meydana gelmiştir. Olaya karışan kişilerin tamamı yakalanmış olup, haklarında hukuki süreç yürütülmek suretiyle Geri Gönderme Merkezine teslim edilmişlerdir."