Adana'da ruhsatsız silah operasyonu: 10 kişi tutuklandı

Adana Seyhan'da polis ekiplerinin bir hafta boyunca yaptığı asayiş çalışması ve denetimlerde 60 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Ruhsatsız silah yakalatan 10 kişi tutuklandı 13 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da ruhsatsız silah operasyonu: 10 kişi tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı, devriye, araştırma ekipleri ve bekçilerin bir hafta boyunca yaptığı denetimlerde, 1 otomatik tabanca, 37 ruhsatsız tabanca, 18 ruhsatsız tüfek, 4 kurusıkı tabanca, 55 şarjör ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Yapılan asayiş uygulamalarında silahların dışında, narkotik madde,uyuşturucu hap, kaçak içki, gümrük kaçağı sigara,elektronik sigara ve cinsel içerikli ürün de ele geçirildi.
Ekipler çalıntı olan 8 aracı yakalayarak sahibine teslim ederken çeşitli suçlardan aranan 258 kişiyi de yakaladı.

Ruhsatsız ile yakalanan 10 kişi tutuklanırken 13 kişide adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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