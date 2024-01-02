Adana'da ruhsatsız silah operasyonu: 10 kişi tutuklandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı, devriye, araştırma ekipleri ve bekçilerin bir hafta boyunca yaptığı denetimlerde, 1 otomatik tabanca, 37 ruhsatsız tabanca, 18 ruhsatsız tüfek, 4 kurusıkı tabanca, 55 şarjör ile çok sayıda mermi ele geçirildi.



Yapılan asayiş uygulamalarında silahların dışında, narkotik madde,uyuşturucu hap, kaçak içki, gümrük kaçağı sigara,elektronik sigara ve cinsel içerikli ürün de ele geçirildi.

Ekipler çalıntı olan 8 aracı yakalayarak sahibine teslim ederken çeşitli suçlardan aranan 258 kişiyi de yakaladı.



Ruhsatsız silah ile yakalanan 10 kişi tutuklanırken 13 kişide adli kontrol şartıyla serbest kaldı.



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