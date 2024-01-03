Adana’da villaya baskın: Suç örgütü üyeleri yakalandı

Adana’da Bayğaralar suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı. Suç örgütünün eylemlerini planladığı iddia edilen Kemal T. ile örgüt üyesi Çetin Ç., Ali B. ve Hikmet B., saklandıkları villaya düzenlenen baskınla gözaltına alındı.

Adana’da villaya baskın: Suç örgütü üyeleri yakalandı

’da Bayğaralar suç örgütüne operasyon yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, liderliğini Ramazan Bayğara’nın yaptığı organize suç örgütüne yönelik çalışma yaptı.

Polis, örgütün kentte menfaat sağlamak için gerçekleştirdiği eylemleri planladığı öne sürülen Kemal T. ile örgüt üyesi Çetin Ç., Ali B. ve Hikmet B.’nin, Çukurova ilçesindeki bir villada saklandığını tespit etti.

Adana’da villaya baskın: Suç örgütü üyeleri yakalandı - 1

KOM ekipleri, villaya düzenlediği operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Tabancalar, incelenmek üzere Adana Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı’na gönderildi.

Adana’da villaya baskın: Suç örgütü üyeleri yakalandı - 2

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Kemal T. ile Çetin Ç. tutuklandı, diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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