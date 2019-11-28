Adana'da yakalanan PKK'lı terörist saldırı planını 'emoji' ile yapmış (Kalp emojisi sivil vatandaş)

Adana'da PKK'ya yönelik operasyonda bir kadın terörist tutuklandı. Teröristin bombalı eylem için keşif yaptığı, saldırı planlarını emoji ile şifrelediği öğrenildi.



Temmuz ayında sahte kimliğini değiştirmek isteyen bir PKK'lı kadın teröristi gözaltına aldı. Teröristin Suriye'den bombalı eylem yapmak için yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edildi. Tutuklandıktan sonra itirafçı olan kadın terörist örgütün dikkat çekmemesi için mini elbise, mayo, topuklu ayakkabı giymesi ve geçici dövme yaptırmadı yönünde talimat verdiğini söyledi.

Kadın terörist, örgütün saldırı planlarında şifreli mesaj için ''emojiler'' kullandığını, bu simgelerden gitarın ''eylem zamanı akşam saat 20.00'' ters parmağın ise ''eylem yapabilirsin talimatı'' manasına geldiğini anlattı.

PASTA EMOJİSİ 'PARA' DEMEK





Kalp emojisinin sivil vatandaş, pasta emojisinin "paraya ihtiyaç var" anlamına geldiğini söyledi.

