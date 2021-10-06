Adana'daki hırsızlık operasyonunda 17 tutuklama

Adana’da, 63 farklı hırsızlık olayına karışıp 600 bin liralık altın, ziynet eşyası, motosiklet ve çeşitli ev aletleri çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 50 şüpheliden 17’si tutuklandı.



Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından dün şüphelilere yönelik şafak operasyonu düzenlendi.

500 polisin yer aldığı eş zamanlı baskınlarda 50 şüpheli gözaltına alındı.



Ekiplerin evlerde yaptığı aramalarda ise çalıntı olduğu belirlenen 47 cep telefonu, 3 televizyon, yüzlerce telefon kılıfı, 4 ziynet eşyası, 5 kol saati, 1 motosiklet, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ile hırsızlık suçundan elde edildiği değerlendirilen 47 bin TL ele geçirildi.



Şüphelilerden 17’si çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. 5’i adli kontrol şartı, 28’i ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.