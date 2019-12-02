İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fethullahçı terör örgütünün sözde TSK imamı Adil Öksüz hakkında dün dikkat çeken bir açıklama yaptı.



Bir TV programında konuşan Soylu, firari Öksüz'ün nerede olduğunu bildiklerini söyledi.

Hürriyet köşe yazarı Abdülkadir Selvi, bugünkü yazısında "Adil Öksüz nerede saklanıyor?" diye sordu ve şunları kaleme aldı:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hafta sonu bombayı patlattı. Kanal 7 televizyonunda Mehmet Acet'in sunduğu “Başkent Kulisi' programında "Adil Öksüz'ün yerini biliyoruz” dedi.



Mehmet Acet'in "Almanya'da olduğunu teyit eder misiniz?" sorusu üzerine, "Bize kalsın" karşılığını verdi. Daha önce de Yasemin Asan, Yeni Şafak gazetesinde, görgü tanıklarına dayanarak Adil Öksüz'ün Hannover'da görüldüğünü yazmıştı. İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamasıyla birlikte;



1- Adil Öksüz'ün yaşadığı netleşti.



2- Türkiye'nin Adil Öksüz'ün yerini tespit ettiği ortaya çıktı.



Burada kritik bir nokta var. Adil Öksüz bulunduğu ülkede FETÖ evlerinde mi, yoksa o ülkenin istihbarat servisinin kontrolündeki güvenli bir evde mi saklanıyor? Ha FETÖ evi, ha Alman istihbaratının ya da CIA'in evi, ne fark eder diyebilirsiniz ama yine de bu sorunun peşine düştüm.



Oklar Almanya'yı gösteriyor. Adil Öksüz'ün kozmik bir isim olması nedeniyle Alman Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın (BND) güvenli evlerinde tutulduğu söyleniyor.



Adil Öksüz, 15 Temmuz darbe girişimiyle Fetullah Gülen arasındaki en kritik halkayı oluşturuyor. FETÖ'nün TSK imamı olarak, darbecilerle FETÖ arasındaki kuryeydi. 12 Temmuz günü darbe planlarını Pensilvanya'ya götüren Adil Öksüz, Türkiye'ye döndükten sonra ayağının tozuyla geçtiği Akıncı Üssü'nde 15 Temmuz gecesi darbeyi yönetmişti. Darbe sabahı Akıncı Üssü'de yakalandıktan sonra serbest bırakılan Adil Öksüz'ün uluslararası istihbarat servislerinin desteğiyle Türkiye'den kaçırıldığı düşünülüyor.



FETÖ'cüler Türkiye'de CIA'in güdümünde operasyonlar yaptılar. Şimdi de kaçtıkları ülkelerin istihbarat servislerinde Türkiye'ye karşı çalışmak üzere eleman yazıldılar.

