Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere mazbatasını aldı

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yüzde 49,74 oy oranıyla CHP'den Adıyaman Belediye Başkanı seçilen Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Adliyesi'nde İl Seçim Kurulu Başkanı Burak Meriç'ten mazbatasını aldı.

Abdurrahman Tutdere, seçimlerde halkın teveccühünü kendilerinden yana kullandığını söyledi.

Tutdere, "Mazbatamızı aldık, inşallah şehrimizi hep birlikte ileriye ve geleceğe taşıyacağız. İnşallah bundan sonra da hep birlikte şehrimizi yöneteceğiz." dedi.



Abdurrahman Tutdere, daha sonra Adıyaman Belediye Başkanlığı'na geçti.



Burada eski başkan Süleyman Kılınç'tan şehrin mührünü alan Tutdere, Kılınç'a şimdiye kadar yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.



Tutdere, daha sonra belediye önünde kendisini karşılayan kalabalığa hitap etti.