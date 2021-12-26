Adıyaman'da üzerine asansör kafesi düşen işçi hayatını kaybetti

Adıyaman'da, özel bir firmaya ait petrol kuyusunda çalışan genç bir işçinin üzerine kule asansör kafesi düştü. 28 yaşındaki işçi, feci şekilde hayatını kaybetti.

Haberler - İHA 26.12.2021 - 07:32

Adıyaman'da üzerine asansör kafesi düşen işçi hayatını kaybetti

merkez Bozhöyük Köyü yakınlarında faaliyet gösteren özel bir firmaya ait petrol kuyusunda çalışan 28 yaşındaki Nurullah Karataş'ın üzerine kule asansör kafesinin düşmesi sonucu ağır yaralandı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Karataş, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Nurullah Karataş, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Karataş’ın cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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