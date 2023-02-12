Adli tahkikat süreci başladı: 131 kişinin sorumluluğu tespit edildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Başkanlığındaki koordinasyon merkezinde Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu.



Sahadaki 32 bin 71 arama kurtarma ekibinin tüm gücüyle çalışmaya devam ettiğini söyleyen Oktay, arama kurtarmada K9 köpekleri ve mevcut tüm teknolojinin sonuna kadar kullanıldığını belirtti.



Daha fazla kişiyi kurtarmayı ümit ettiklerini ifade eden Oktay, "Üzücü haberlerden biri hayatını kaybeden kardeşlerimiz. Sayı ne yazık ki artmaya devam ediyor. 24 bin 617 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kardeşlerimizin defin işlemleri, kimlik tespitleri, adli süreç boyutu da tüm hızıyla devam ediyor." dedi.



Tüm devlet kurumlarının titizlikle görevlerini sürdürdüğünü vurgulayan Oktay, "Yakınlarını kaybeden ailelerle birlikte bu süreci sonlandırmaya çalışıyoruz. Acılarını paylaşmaya, birlikte olmaya, bir ve beraber olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.



Hava ve deniz araçlarının kullanılmaya devam edildiğini anımsatan Oktay, "26 gemi, 70 uçak ve 114 helikopterimiz şu anda kullandığımız filoda. 45 İHA ve 9 dron ile birlikte tüm çalışmalar devam ediyor. Arzumuz arama kurtarma çalışmalarını titizlikle devam ettirip umudumuzu son ana kadar sürdürmek." değerlendirmesinde bulundu.



"ÖLÜM VE YARALANMALARA SEBEP OLAN BİNALARLA İLGİLİ ADLİ SÜREÇ TİTİZLİKLE TAKİP EDİLECEK"



Depremden etkilenen 10 ilde Adalet Bakanlığınca ölüm ve yaralanmalara ilişkin Deprem Suçları Soruşturma Bürolarının kurulduğunu bildiren Oktay, "Şu ana kadar 10 ilde depremde yıkılan binalarla ilgili sorumluluğu tespit edilmiş 131 şüpheliden biri tutuklanmış, 113'ü hakkında gözaltı talimatı verilmiştir. Dolayısıyla tüm süreçte hassasiyet sonuna kadar devam edecek. Özellikle ağır hasar alan binalar, ölümlere, yaralanmalara sebep olan binalarla ilgili gerekli adli süreç sonuçlanana kadar titizlikle bunun takibini yapacağız." açıklamasını yaptı.



Bu aşamada son derece kritik olan bir sürecin de sağlık boyutu olduğunu belirten Oktay, arama kurtarma çalışmaları devam ederken sürenin ilerlemesiyle birlikte sağlık sorunlarının da ön plana çıktığını söyledi. Oktay, "Salgın hastalıkların önüne geçmek son derece kritik. Önleyici sağlık tedbirlerini alıyoruz. Salgın hastalıkları önleyici her türlü tedbir hızlı olarak alınmakta ve takip edilmekte." dedi.



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Geçici barınma boyutunda çalışmaların sürdüğünü ifade eden Oktay, hem stok hem yeni tedarik sürecinin yurt içi ve yurt dışından tüm hızıyla devam ettiğini anlattı. Bir an önce tüm afetzedeleri rahatlatmaya odaklandıklarını dile getiren Oktay, "Dünyanın birçok bölgesinden gelen yardımların yanı sıra satın alma boyutunda da yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu da Türkiye'nin dış dünyayla olan entegrasyonu ve dostlarıyla yakınlığının bir sonucu. Bu da bize güç veriyor. Uluslararası camia da bizlerle ve afetzedelerle dayanışma gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.



Tahliye operasyonlarının devam ettiğini belirten Oktay, tahliye merkezlerinden gidenlerin sayısının şu an itibarıyla 111 bin 500 olduğunu, hava yolu şirketlerinin uçuşlarıyla 100 binin üzerinde tahliye gerçekleştiğini belirtti.