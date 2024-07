Adli tatil takvimi 2024: Adli tatil ne zaman başlıyor ve bitiyor?

2024 adli tatil tarihi için geri sayım başladı. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 102. maddesi kapsamında, her yıl temmuz ayında adli tatil ilan ediliyor ve sadece nöbetçi mahkemeler belli davalara bakıyor. Peki, 2024 adli tatil ne zaman başlıyor ve bitiyor?



2024 ADLİ TATİL NE ZAMAN?



6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 102. maddesine göre adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlayıp, 31 Ağustos'ta sona eriyor.



ADLİ TATİLDE GÖRÜLEN DAVALAR



Adli tatilde mahkeme süreçleri nöbetçi mahkemeler ile devam eder. Ayrıca adli tatilde devam eden davalar da kanunlarla belirlenmiştir. İşte o davalar;



1- İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi,



2- Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, Velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işleri,



3- Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları,



4- Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.



5- Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri,



6- İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar,



7- Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler,



8- Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler,



9- Çekişmesiz yargı işleri.



10- Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.