Adnan Beker kimdir? İYİ Parti Ankara milletvekili Adnan Beker kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Adnan Beker, 1964 yılında Ankara doğdu. İYİ Parti 28. dönem Ankara milletvekilidir. Aslen Yozgat'ın Çadırardıç köyündendir.



Genç yaşta ticarete atılan Adnan Beker; Petrol, inşaat, enerji sektöründe çeşitli faaliyetler gösterdi.

TOBB Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği, Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Üyeliği, Çeşitli STK, Vakıf ve Dernek başkanlığı gibi görevlerde bulundu.



Adnan Beker evli ve 4 çocuk babasıdır.



SİYASİ KARİYERİ



2009 yılında Milliyetçi Hareket Partisi'nin Pursaklar Belediye Başkan Adayı oldu.



2019 yılında İYİ Parti Çankaya Belediye Meclis Üyeliğine seçildi ve dört yıl Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Grup Başkanvekilliği yaptı.



2023 yılında İYİ Parti'den Ankara milletvekili olarak seçildi.