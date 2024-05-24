Adnan Oktar davasında 4 kişiye tahliye

Adnan Oktar suç örgütünün güncel yapılanmasına ilişkin davada sanıklar geçen gün ilk kez hakim karşısına çıktı.



İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 3'üncü günde de devam edildi.



Duruşmaya 8 tutuklu sanık Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. İki tutuklu sanık ise mahkemeye getirildi.



ARA KARARDA TAHLİYE



Duruşmada avukat beyanları alındıktan sonra mahkeme ara kararını açıkladı.



Mahkeme ara kararında Berat Kartal, Yusuf Erkan Özoğuz, Pınar Demir, Dilşad Kurt'un tahliye edilmesine karar verdi.

Adnan Oktar, Aslı Efeoğlu, Elvan Şahin, Emine Mine Kalça, Ferhunde Eda Babuna, Meltem Arıkan Daban'ın ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.



Duruşma 10-11-12 Temmuz tarihine ertelendi.



"NEREDEN BİLELİM İSVEÇ'İN DERİN DEVLETİ OLMADIKLARINI"

Oktar, önceki günlerde yaptığın savunmasında "Örgüt falan yok. Biz akşama kadar A9 kanalında canlı yayındaydık. Bunları İngiliz derin devleti yapıyor.” dedi. Duruşma sürerken İsveçli bir avukatın çekim yaptığının fark edilmesi ise tartışma yaşanmasına neden oldu. Mahkeme başkanı duruma tepki gösterip, “Sanık o kadar İngiliz derin devleti anlattı, nerden bilelim bunların da İsveç derin devleti olmadıklarını.” demişti.

