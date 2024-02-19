Adnan Oktar suç örgütü davası: Yeni iddianamede "İsrailli siyasetçilerle görüşme" tespiti

Firari sanıklardan Hüseyin Cenk Yavaş'ın, Oktar'a düzenlenen ilk operasyon sonrası gazeteciler, politikacılar, yazarlar, bürokratlar, vakıf ve derneklerle görüşen ve kamuoyu oluşturmaya çalışan ekipte yer aldığı ve örgüt adına Dubai'de faaliyet gösterdiği iddianamede yer aldı.



İddianamede, örgüt üyelerinden Oktar Babuna tarafından kanser hastalığı sebebiyle başlatılan ve sonraki dönemde amacı dışında kullanıldığı tespit edilen kan kampanyasında yurt dışına çıkarıldığı tespit edilen kanların sanığın refakatinde götürüldüğü belirtildi.



Firari sanık İbrahim Özçelik'in örgüt adına lobi faaliyetleri kapsamında tarikat ve cemaatlerle görüşmeler yaptığı bilgisine yer verilen iddianamede, sanığın örgütte "Çelikçi İbrahim" olarak anıldığı aktarıldı.



İddianamede, sanığın, devlet tarafından el konulmasına karar verilen Maye Grup Çelik Sanayi Şirketi'nin dolandırıcılık suçu kapsamında kalan eylemlerine katıldığı anlatıldı.



Sahte taşıma evrakıyla ülkeye sokulan çelik boruların gümrükten çıkarılarak sanığa ait depoya götürüldüğü ve buradan piyasaya sürülerek düşük bedelle satılıp elde edilen kaynağın örgüte aktarıldığına dikkat çekildi.



İddianamede, elebaşı Adnan Oktar'ın, A9 TV'nin RTÜK'e bağlı olmadan yayın yapılabilmesinin sağlanması amacıyla "Reji İsmail" olarak anılan firari sanık İsmail Gülsunar'a talimat verdiği, sanığın çözüm olarak Kosova'da kanal açma fikrini sunduğu, bunun için Kosova'ya gönderildiği fakat daha sonra kanal açma fikrinden vazgeçildiği belirtildi.



Firari sanık Muhammet Cihat Gündoğdu ile ilgili bölümde, bir kişinin sanık hakkında "Örgütün şu andaki sosyal medya üzerinden yürüttüğü karalama faaliyetlerinin başında firari yönetici İbrahim Seral Köprülü ve Cihat Gündoğdu bulunmaktadır. Bu kişilere Mehmet Akın yardım etmektedir." şeklinde ifade verdiği kaydedildi.



İddianamede, Adnan Oktar'ın özellikle Suriye Mason Locasıyla yaptığı görüşmelere diğer örgüt üyeleriyle birlikte sanığın katılım sağladığı, Mason locasına mensup kişileri Türkiye'de ağırlama görevini üstlendiği ifade edildi.



Firari sanık Mustafa Üstün'ün örgüt yöneticisi ve üyelerinin tutuklanması sonrası özellikle duruşma günlerinde örgüt üyelerinin duruşmaya katılabilmeleri için araç temin ettiği, yiyecek, içecek, kıyafet gibi ihtiyaçların taşınmasında rol aldığı, sosyal medya üzerinden de örgütü övücü paylaşımlarda bulunduğu iddianamede yer aldı.



MİRAS ÖRGÜTE AKTARILSIN DİYE SAHTE EVLİLİK



İddianamede, firari konumda bulunan Neşe Tuncer'e babasının ölümünden sonra yüklü miktarda miras kaldığı, bu mirasın örgüt içine aktarımını sağlamak amacıyla örgüt yöneticisi İbrahim Tuncer ile sahte evlilik yaptığı tespitinde bulunuldu.



Sanığın bu şekilde örgütü finanse ettiği, 30 yıla yakın süredir örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın yanında bulunduğu ve günlük şahsi işlerini de yaptığı belirtildi.



İddianamede, firari sanık Oben Karatepe'nin örgüt içerisindeki para transferinde etkin rol aldığı ve her ay düzenli olarak, örgüt adına kurulan ve örgütün finans kaynağını oluşturan şirketler aracılığıyla örgüte para aktardığı, Adnan Oktar'ın emriyle İstanbul'da "yaratılış" konulu "Yaşamın ve Evrenin Gerçek Kökeni" isimli üç konferans düzenlediği bildirildi.



YURT DIŞINDAKİ PARALARI, ŞİRKETLER ÜZERİNDEN TÜRKİYE'YE AKTARDI



İddianamede, sanık Orkun Şimşek'in kendisine yüklü miktarda miras kalan örgüt üyelerinin mal varlıklarının örgüte aktarılması noktasında faaliyet gösterdiği, özellikle Dubai'de olmak üzere yurt dışında örgüte finans sağlayan şirketler kurup örgüt içi para transferini yönettiği ve Kazakistan'daki şirketlerden elde edilen geliri Dubai'deki şirketi aracılığıyla Türkiye'ye aktardığı bilgisine yer verildi.



Sanık Şimşek'in "turnike" sistemine girecek kadınları tespit ettiği değerlendirmesine yer verilen iddianamede, kadınların kimlerle görüşeceklerine karar verdiği, özellikle örgüt yöneticisi Adnan Oktar ile tanıştırdığı, dönem dönem kadınların kaldığı evlerden sorumlu olduğu, örgüt içi deşifrenin önlenmesi amacıyla özellikle turnike sistemine giren kadınlara örgütsel yemin ettirdiği belirtildi.



İddianamede, firari sanık Tahsin Akkaş'ın "Aslan" kod adını kullandığı, kendisine ait silahları bulunduğu, örgüt içerisindeki diğer üyelerle arasında silah devri yaptığı kaydedildi.



Akkaş'ın yurt dışı işlerden sorumlu "imam" olduğu değerlendirilen iddianamede, ayrıca Oktar'ın kişisel ihtiyaçlarını karşıladığı, yurt dışından A9 TV'ye gelen mankenlerden sorumlu grupta yer aldığı, Kazakistan, Suudi Arabistan ve Rusya'da örgüte finans sağlamak amacıyla bulunduğu belirtildi.



İddianamede, sanığın her ne kadar firari olsa da avukatlar vasıtasıyla örgütten ve yargılama safahatından bilgi aldığı ve güncel olarak eylemlerine devam ettiği aktarıldı.



Sanık Tuğba Yılmaz'ın reklam ajansı görünümündeki şirket vasıtasıyla örgüte uygun olduğunu düşündüğü kadınlarla iletişim kurduğu ve belli bir dönem güvenlerini kazanınca örgüt üyesi erkeklerle buluşmalarını sağladığı anlatıldı.



Sanığın, örgütün siyasilerle olan görüşmelerinde ve siyasi lobi kapsamındaki faaliyetlerinde yer aldığına işaret edilen iddianamede, bulunduğu "Kız Kardeşler" grubunun finans sorumlusu olduğu, örgüt evlerinde örgüte üye kadınların kaldığı, örgüt tarafından ihtiyaçlarının karşılandığı ve örgüt içerisinde "Türkan" lakabını kullandığı ifade edildi.



İddianamede, sanık Yılmaz'ın örgütteki kadınlar dışarı çıkacağı zaman örgütsel teamül gereği "şahit" adı altında onlara eşlik ettiği ve örgütün ana çatı dosyasında ismi geçen şüphelilerle operasyon anına dek, olağan akışa uymayan çok sayıda görüşme trafiği olduğu belirtildi.



Firari durumdaki Uğur Örmen'le ilgili değerlendirmelere yer verilen iddianamede, sanığın "yabancı kızlar imamı" olarak görev yaptığı, örgüte ait evlerde kalan kadınlarla ilgilendiği ve bu evlerin ihtiyacını giderdiği bildirildi.



İddianamede Örmen'in örgütsel saikle ve Oktar'ın talimatıyla Aylin Örmen ile örgüt içi evlilik yaptığı, evli çiftlerin konutunda örgütsel toplantıların daha rahat yapıldığı, olası polis baskınında evdeki kişilerin misafir olarak lanse edildiği kaydedildi.



Sanığın konsolosluklarla lobi faaliyeti yürüttüğü belirtilen iddianamede, Oktar'ın kitabını konsolosluklara hediye ettiği ve bir dönem örgütün karargahı olarak kullanılan villanın kira sözleşmesinin üzerine yapıldığı, dolayısıyla şüphelinin örgüt içerisinde güven veren örgüt üyelerinden olduğu anlatıldı.



CEZA İSTEMİ



İddianamede, Adnan Oktar, Ulviye Didem Ürer, Tarkan Yavaş ve Alev Babuna'nın aralarında bulunduğu 13 sanığın, diğer 59 sanığın eylemlerini örgüt kapsamında gerçekleştirmesi ve yöneticilerin bu suçlardan ayrı ayrı sorumlu olması gerektiğinden çok sayıda kişiye karşı birden fazla kez "nitelikli cinsel saldırı", "çocuğun cinsel istismarı", "cinsel taciz", "basit cinsel saldırı", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak"tan 1938 yıl 5'er aydan 2 bin 758 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.



59 sanığın "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak"tan 2,5 yıldan 6'şar yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, ayrıca bu sanıklardan 27'sinin "nitelikli cinsel saldırı", 8'inin ise "cinsel taciz" suçundan değişen oranlarda hapisle cezalandırılması talep edildi.



İddianamede, sanıklardan İbrahim Özçelik'in ayrıca "nitelikli dolandırıcılık" ile "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından da 12 yıldan 34 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.



Bazı sanıklar hakkında "kaçakçılık" ile "evrakta sahtecilik" suçlarından ayrı bir soruşturma başlatıldığı, bu soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.



İddianamede, örgüte yönelik operasyonda ele geçirilen paraların, oluşturulan fon kapsamında ilgili yöneticiler tarafından örgüt amaçları ve ihtiyaçları doğrultusunda örgüt yöneticileri ve üyelerine paylaştırılmak üzere kullanıldığı ve şüphelilerin firari oldukları dönemde herhangi bir iş yapmadığı, gelir getirici herhangi bir faaliyetleri bulunmadığı belirtilerek, 261 bin 991 lira ile 310 avro ve 10 bin 465 doların müsadere altında tutulması istendi.



Firari sanıklar hakkında yakalama kararı çıkarıldığı, bu karardan itibaren kanun gereği infaz için 5 yıl beklendiği aktarılan iddianamede, sanıklar yakalanmadığından haklarında dava açıldığı belirtildi.



İddianame, gönderildiği İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanıklar ileriki günlerde hakim karşısına çıkacak.