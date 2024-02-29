Adnan Oktar Van'a nakledildi

Suç örgütü yöneticisi olduğu gerekçesiyle cezaevinde bulunan Adnan Oktar, Van'a nakledildi.

Adnan Oktar Van'a nakledildi
Adnan Oktar'ın hakim karşısına çıkacağı tarihler belli oldu

Adnan Oktar'ın hakim karşısına çıkacağı tarihler belli oldu

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Yaklaşık 2 yıl önce gönderildiği Erzurum Dumlu Kapalı Cezaevi’nden alınan , Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Oktar'ın İstanbul ve Erzurum'da kaldığı cezaevlerinde çok sayıda genç kadın avukatla görüşme yaptığı öne sürülüyordu.

Adalet Bakanlığı'nın da konuyla ilgili Erzurum’da inceleme başlattığı öğrenildi.

Oktar hakkında 2 bin 758 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Yargılanmasına 21 Mayıs'ta İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.

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