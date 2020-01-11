AFAD depremin şiddetini hesapladı: V Oldukça Güçlü

AFAD'dan yapılan açıklamada, Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremin, AFAD-RED Programı tarafından üretilen tahmini şiddet haritasına göre, "Maksimum Şiddet: V Oldukça Güçlü" olarak hesaplandığı ifade edildi.