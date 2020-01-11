AFAD depremin şiddetini hesapladı: V Oldukça Güçlü
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi'nde meydana gelen depremin şiddetinin "V Oldukça Güçlü" olarak hesaplandığını bildirdi.
Anadolu Ajansı 11.01.2020 - 20:34
AFAD'dan yapılan açıklamada, Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremin, AFAD-RED Programı tarafından üretilen tahmini şiddet haritasına göre, "Maksimum Şiddet: V Oldukça Güçlü" olarak hesaplandığı ifade edildi.
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