AFAD depremin şiddetini hesapladı: V Oldukça Güçlü

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi'nde meydana gelen depremin şiddetinin "V Oldukça Güçlü" olarak hesaplandığını bildirdi.

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AFAD'dan yapılan açıklamada, Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremin, AFAD-RED Programı tarafından üretilen tahmini şiddet haritasına göre, "Maksimum Şiddet: V Oldukça Güçlü" olarak hesaplandığı ifade edildi.

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