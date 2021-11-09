AFAD Konya'daki depremin ön değerlendirme raporunu yayımladı

Dün akşam saatlerinde Konya'da meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depreme dair AFAD, rapor yayınlandı. Ön değerlendirme raporunda depmreni 9,54 saniye sürdüğü, deprem sonrası üç artıçı depremin daha meydana geldiği belirtildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 09.11.2021 - 15:05

AFAD Konya'daki depremin ön değerlendirme raporunu yayımladı

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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), dün Meram'da meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depreme ait ön değerlendirme raporunu yayımladı.

AFAD'ın raporuna göre deprem, dün 20.43'te merkez üssü Meram ilçesi Kızılören köyüne 290 metre uzaklıkta ve yerin 6,82 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Depremin belirgin süresinin 9,54 saniye olarak ölçüldüğü belirtilen raporda, ana depremin ardından saat 21.21'e kadar büyüklükleri 1,7 ile 2,8 arasında değişen 3 artçı depremin daha meydana geldiği aktarıldı.

Bölgenin geçmiş dönem deprem aktivitesine yer verilen raporda, 1900'den günümüze kadar en büyüğü 6,5 olmak üzere büyüklüğü 4 ve üzerinde 145 deprem meydana geldiği, ayrıca 1900'den önce de 13 tarihsel dönem deprem kaydının mevcut olduğu ifade edildi.

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