Genelkurmay Başkanlığı tarafından paylaşılan görüntüler, insansız hava aracı ile kaydedildi. Görüntülerde 5 terörist ilk olarak iki kamyonu yakıyor.
Ardından da elinde benzin bidonu bulunan bir terörist, binek bir araca yöneliyor. Araçları ateşe veren teöristler daha sonra olay yerinden uzaklaşıyor.
Afrin'de teröristler araçları yakıyor
Anadolu AjansıTürkiye
Genelkurmay Başkanlığı, Afrin şehir merkezinde teröristlerin araçları yakma görüntülerini paylaştı.
Genelkurmay Başkanlığı tarafından paylaşılan görüntüler, insansız hava aracı ile kaydedildi. Görüntülerde 5 terörist ilk olarak iki kamyonu yakıyor.