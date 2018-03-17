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Afrin'de teröristler araçları yakıyor

Anadolu Ajansı

Türkiye

Genelkurmay Başkanlığı, Afrin şehir merkezinde teröristlerin araçları yakma görüntülerini paylaştı.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından paylaşılan görüntüler, insansız hava aracı ile kaydedildi. Görüntülerde 5 terörist ilk olarak iki kamyonu yakıyor.

Ardından da elinde benzin bidonu bulunan bir terörist, binek bir araca yöneliyor. Araçları ateşe veren teöristler daha sonra olay yerinden uzaklaşıyor.

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