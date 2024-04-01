Afyonkarahisar Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Afyonkarahisar Yerel Seçim Sonucu ve YSK İlçe İlçe Oy Sonuçları Son Dakika

Afyonkarahisar Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Afyonkarahisar Belediye Başkanlığını, kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Burcu Köksal kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Burcu Köksal 67.085 , AK Parti adayı Hüseyin Ceylan Uluçay 42.062 oy aldı.



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