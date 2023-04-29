Ahmet Bolat kimdir? THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat kaç yaşında ve nereli?

Ahmet Bolat, 1959 yılında Konya'da doğmuştur. 1981 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra 1984’te A.B.D.’de Stanford Üniversitesi’nde Yöneylem Araştırması alanında yüksek lisansını, 1988’de University of Michigan’da Endüstri ve Operasyonlar Mühendisliği bölümünde doktorasını tamamlamıştır.



Ahmet Bolat iş hayatına 1981’de Yıldız Kalıp Şirketi’nde tasarım ve üretim mühendisi olarak başlamıştır.

1985 ve 1988 yılları arasında University of Michigan’da araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve yardımcı doçent görevlerinde bulunmuştur.



1988’den 2005’e kadar olan dönemde Riyad King Saud University’de Endüstri Mühendisliği Departmanın’da yardımcı doçent, doçent ve profesör pozisyonlarında görev almıştır.



2005 yılında Türk Hava Yolları’nda Yatırım Yönetimi Başkanlığı görevine atanan Prof. Dr. Ahmet Bolat, 2012-2022 yılları arasında Türk Hava Yolları’nda Genel Müdür (Yatırım ve Teknoloji) Yardımcısı olarak görev yapmıştır.



Görev süresi boyunca Türk Hava Yolları’nın stratejik büyüme planını yönetmiş ve Türk Hava Yolları filosuna yaklaşık 550 uçağın temini sürecinde görev alan ekibin başında yer almıştır.



Uluslararası İlişkiler ve İttifaklar’dan da sorumlu olan Prof. Dr. Ahmet Bolat, Devlet İlişkileri konularını ve havayolu ortakları ile ticari anlaşmaları yönetmiş, iyileşen ikili ilişkiler ile ortaklık ve uçuş ağı gelişimini sağlamıştır. Prof. Dr. Ahmet Bolat ayrıca Türk Hava Yolları’nın İttifak seçim projesinin fizibilite çalışmalarına liderlik etmiştir.



Prof. Dr. Ahmet Bolat 2022 yılı itibarıyla Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı olarak atanmıştır.