İstanbul'daki 1 Mayıs olaylarına 11 tutuklama

İstanbul’da 1 Mayıs günü yaşanan olaylara ilişkin gözaltına alınanlardan 12’sinin daha savcılıktaki işlemleri tamamlandı.



Savcılık, 12 kişiyi tutuklanmaları istemiyle hakimliğe sevk etti.

Hakimlik 11 kişi hakkında tutuklama kararı verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Fatih Saraçhane'deki "Bozdoğan Su Kemeri" önünde gerçekleşen gösterilerde, Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışan ve polise saldırdıkları gerekçesiyle şüphelilerin tespitine yönelik resen başlatılan soruşturma sürüyor.



Bu kapsamda tutuklanan 11 zanlıya ilişkin savcılığın sevk yazısında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda şüphelilerin, güvenlik kamerası kayıtları ve basına yansıyan görüntülerin değerlendirilerek tespit edildiği bilgisi yer aldı.



1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'na çıkmak amacıyla Saraçhane Surönü bölgesinde güvenlik hattı kurulması ve Taksim'de gösteri ve yürüyüşün yasaklanmasının karar verilmesine rağmen şüphelilerin grup halinde hareket ettiği aktarılan yazıda, polislere taş, sopa ve damacana gibi silahtan sayılan cisimlerle saldırdıkları ve polise mukavemet gösterdiklerinin tespit edildiği belirtildi.

7 POLİS MEMURU YARALANDI



Yazıda, söz konusu olaylar nedeniyle, M.E.Ö, S.P, R.Ş, O.K, O.O.Y, H.B, B.H. isimli 7 polis memurunun yaralandığı ve 35 boy kalkanı, 77 görev kalkanı, 1 el telsizi, 22 kask, 23 gaz maskesi ile 1 zet tüfeğinin zarar gördüğünün belirlendiği kaydedilerek, görüntülerin ulusal basına ve sosyal medyaya yansımasıyla söz konusu olayın toplum nezdinde infial uyandırdığı anlatıldı.



Tespit edilen şüphelilerin eyleme katılıp taş attığı ya da sopayla vurdukları ana ilişkin görüntülerinin olduğu bildirilen yazıda, şüpheliler Serdar Oğuz, Bilal Faruk Başaran, Bayram Metin Coşkun, Serkan Uşak ve Çağla Tanışlar'ın flama sopasıyla, şüpheli Habilhan Yapar'ın ise sert bir cisimle polislere vurarak saldırdıklarının belirlendiğine dikkat çekildi.

49 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI



İ1 Mayıs gösterilerinde gözaltına alınan 49 şüpheli tutuklandı



Savcılıkça resen başlatılan soruşturma kapsamında, kentte yapılan gösterilerde Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalıştığı sırada polise saldırdığı gerekçesiyle 217 şüpheli gözaltına alındı.



Şüphelilerden 182'sinin emniyetten serbest bırakıldığı soruşturmada, daha sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kamera kayıtları ve yüz tanıma sistemiyle saldırıya karıştığı tespit edilen 30 şüpheli daha gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan 65 şüpheliden 38'i İstanbul Adliyesi'nde çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 27'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



5 Mayıs'ta söz konusu gösterilere karıştığı belirlenerek gözaltına alınan 12 şüpheliden 11'i tutuklandı. Böylelikle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü gösterilerinde tutuklananların sayısı 49 oldu.

