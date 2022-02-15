Ahmet Davutoğlu'nun kayınpederi vefat etti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun kayınpederi Hulusi Misge yaşamını yitirdi.

Haberler - Anadolu Ajansı 15.02.2022 - 22:40 | Son Güncelleme : 15.02.2022 - 22:41

Ahmet Davutoğlu'nun kayınpederi vefat etti

Gelecek Partisi Genel Başkanı 'nun kayınpederi Hulusi Misge hayatını kaybetti.

Eşi Sare Davutoğlu'nun babası Misge'nin vefat ettiğini Twitter hesabından duyuran Davutoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Muhterem kayınpederim Hulusi Misge, Hakk'ın rahmetine kavuştu. Yarın İstanbul Eyüp Sultan Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından merhumu vuslata uğurlayacağız. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

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