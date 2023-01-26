AİHM 2022 bilançosu: Türkiye hakkında en fazla dava başvurusu olan ülke oldu

Türkiye'nin ilk sırada bulunması, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle Avrupa Konseyi'nden ihraç edilmesinden kaynaklanıyor.

AİHM gündemindeki 74 bin 650 dava başvurusundan 20 bin 110'u Türkiye'ye karşı hak ihlali şikayetleri. Türkiye'ye karşı dava başvurularının yarısını, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası alınan tedbirler kapsamındaki tutuklama, yargılama ve kamu sektöründe işten çıkarmalara bağlı şikayetler oluşturuyor.

AİHM'nin 2023 yılı içinde bu dava grubuyla ilgili içtihat niteliğinde bir karar açıklaması bekleniyor.

Dava başvurusu sayısında Türkiye'yi sırasıyla Rusya, Ukrayna ve Romanya izliyor.