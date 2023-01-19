Ailelere karne uyarısı

Öykü Tüccar/NTV Ankara

Yaklaşık 19 milyon öğrenci, yarın karne alacak.

Uzmanlar, karnesinde düşük not olan çocukların ailelerini uyarıyor.

Kötü notlara odaklanmak, çocuğu başka çocuklarla kıyaslamak veya tatilde ders çalıştırmak, çocukların derslerini daha kötü etkileyebilir.

''KIYAS YAPILMAMALI''

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Uzmanı Emine Ergün, çocuğun karneyi aldıktan sonra başka bir çocuk, abi, kardeş, abla ile kıyaslanmaması gerektiğini dile getirdi.

Kıyaslanan her bireyin motivasyonunun düşeceğini vurgulayan Ergün, ''Motivasyonu düşer, öfkelenir ve bişey için çaba göstereceği varsa da bu çabayı göstermemeyi tercih edebilir.'' dedi.

''SÜREKLİ TEST ÇÖZDÜRMEYİN''

Uzmanlara göre, düşük not alan çocuklara tatilde ceza vermek veya uzun saatler boyunca ders çalışmaya zorlamak da doğru değil.

Sürekli ders çalıştırılıp test çözdürülen çocukların tekrar okula başladıklarında bu notları yükseltmeyeceklerinin altını çizen Ergün, ''Maalesef, başarı böyle bir şey değil. Çocuğun bu tatilde dinlenmeye ve eğlenmeye de ihtiyacı var.'' ifadelerini kullandı.

''Bir plan yapılmalı'' diyen Ergün, ''Bu plana göre hareket edilmeli. İlk bikaç gün rahat bırakalım.'' diye konuştu.

