AK Parti Arnavutköy Belediye Başkan adayı Mustafa Candaroğlu kimdir?

İstanbul'da Mahalli İdareler Seçimi için AK Parti'nin 37 ve MHP'nin 2 olmak üzere Cumhur İttifakı'nın 39 ilçe belediye başkan adayı belli oldu. İşte, AK Parti Arnavutköy Belediye Başkan adayı Mustafa Candaroğlu hakkında bilgiler...



MUSTAFA CANDAROĞLU KİMDİR?



İstanbul Arnavutköy'de 1984'te doğan Candaroğlu, aslen Kastamonulu. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü'nden mezun olan Candaroğlu, yüksek lisansını Eğitim Kurumları İşletmeciliği dalında tamamladı.



2009'da AK Parti Arnavutköy İlçe Kongresi yönetiminde bulunan Candaroğlu, 2018'de Arnavutköy İlçe Başkanı olarak görev aldı.



Candaroğlu, evli ve üç çocuk babası.