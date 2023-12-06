AK Parti ile MHP’nin seçim mesaisi | Ankara’da 9’uncu toplantı

Yerel seçim yaklaşırken, AK Parti ile MHP arasındaki ittifak görüşmeleri de sürüyor. İki partinin heyetleri arasındaki 9’uncu toplantı bugün Ankara’da yapılacak. Toplantıda yerel seçim için ittifak süreci ele alınacak.

AK Parti ile MHP’nin seçim mesaisi | Ankara’da 9’uncu toplantı
Cumhur İttifakı'nın seçim planı | Anket sonuçları Erdoğan'a sorulacak

Cumhur İttifakı'nın seçim planı | Anket sonuçları Erdoğan'a sorulacak

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Yaklaşan yerel seçim öncesi AK Parti ile arasındaki ittifak görüşmeleri de sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında yapılan son yüz yüze görüşmede, komisyon toplantılarının sürmesi kararı alınmıştı.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız’ın başkanlık etttiği komisyon, bugüne kadar 8 kez bir araya geldi. 9’uncu toplantı bugün Ankara’da yapılacak.

Toplantıda 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçim için ittifak süreci ele alınacak.

İki partinin büyükşehir, il ve ilçe belediye başkan adayları konusundaki işbirliğini kısa süre sonra tamamlaması bekleniyor.

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