AK Parti ile MHP’nin seçim mesaisi | Ankara’da 9’uncu toplantı

Yaklaşan yerel seçim öncesi AK Parti ile MHP arasındaki ittifak görüşmeleri de sürüyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında yapılan son yüz yüze görüşmede, komisyon toplantılarının sürmesi kararı alınmıştı.



AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız’ın başkanlık etttiği komisyon, bugüne kadar 8 kez bir araya geldi. 9’uncu toplantı bugün Ankara’da yapılacak.



Toplantıda 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçim için ittifak süreci ele alınacak.



İki partinin büyükşehir, il ve ilçe belediye başkan adayları konusundaki işbirliğini kısa süre sonra tamamlaması bekleniyor.

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