AK Parti Kızılcahamam kampı | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Beklentinin farkındayız gereğini yapacağız

Partmizin istikbali açısından kritik konuları sizlerle birlikte konuşacağız, görüşeceğiz, meselelerimizi masaya yatıracağız. Seçim sonuçları arasındaki negatif ayrışmaları negatif yönleriyle ele alacağız. Atacağımız adımları tayin edeceğiz. Fikrine önem verdiğimiz dostlarımızın görüşlerine başvurduk. Her il ve ilçe bazında değerlendirmelerimi yapıyoruz. Fotoğrafı netleştiriyoruz. Seçmenden geçer not alamayan bizik takdirimize mazhar olamaz. İnce eleyip sık dokuyor. Çok titiz davranıyoruz. Milletimizle gönül köprülerimizi tekrar birleştirirken Cumhur İttifakı'nın duvarlarında gedik açma girişimlerine fırsat vermeyeceğiz. Bundan sonra da değişim irademizi güçlü tutacağız. Sizlerden ne kadar keskin olursa olsun eleştirilerinizi, tespitlerinizi paylaşmanızı istiyorum. Burada yanlışlarımızı düzeltmek üzere bir aradayız. Kendimize ve partimize ayna tutmak için buradayız.

"MESAJLARIN GEREĞİNİ YAPACAĞIZ"



Milletimizin başta değişim ve yenilenme talebi olmak üzere sandık sonuçlarıyla bize ulaştırdığı beklentinin farkındayız. Mesajların gereğini yapacağız. Siyasetimizi gerilim, kutuplaşma üzerine inşa etmedik. Gerektiğinde kızdık. Edepsizliğe de karşılık verdik. Siyasetimizi hep Türkiye'yi bir bütün olarak kucaklama şeklinde yaptık. 85 milyonun her ferdini kardeş olarak gördüğümüz için tam 22 yıldır milletimizin her kesiminin teveccühüne mazhar olduk.



10 ayda 3 seçim sürecini üst üste yaşadık. Seçimler sadece ekonomimizi değil toplumumuzu da yordu. 14-28 Mayıs seçimlerinde siyaset sahnelerinde yapılanları hiçbirimiz unutamayız. Seçim gecesi oynanan "Kazanıyoruz" tiyatrosu Türk siyasetinin utanç hanesine yazılmıştır.



Tüm tuşlara basmalarına rağmen 14-28 Mayıs seçşmlerinde bekledikleri neticeleri alamayanlar daha sonra sırf koltuklarını koruyabilmek uğruna siyaseti yüksek gerilim hattına mahkum ettiler. Seçim sonuçlarını kabullenmek yerine farklı tartışmalarla milletin iradesine gölge düşürmeye çalıştılar. Sandıkta tecelli eden adaleti yok sayan biz daima basiretle hareket ettik. Enerjimizi polemiklerle israf etmek yerine ülkemize hizmet etmeye çalıştık. Türkiye'nin meselelerine çözmeye odaklandık. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak milli iradeyi sorgulama, küçümseme, sandığın itibarını zedeleme gibi yollara tevessül etmekdik.



CHP LİDERİ İLE GÖRÜŞME



31 Mart sonrası CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel bizi ziyaret etti. Ben de Kurban Bayramı'ndan önce kendisine ziyarette bulunacağım.



Ziyaret akabinde siyasette bir yumuşama arzuladığımızı ifade ettim. Bu yumuşamanın bir tarafı iktidarsa bir tarafı da muhalefettir. Biz bu konuda son derece rahatız. Biz kutuplaşmanın, kamplaşmanın tarafında hiç olmadık.



YUMAŞAMA SÜRECİ



Terör hukuk dışıdır. Sırtını terör örgütlerine dayamak hukuk dışıdır. Darbe hukuk dışıdır. Sokak eylemleriyle darbe girişimi hukuk dışıdır. Bizim hukuk karşısında boynumuz kıldan incedir. Şeriatın kestiği parmak acımaz. Aynı tavrı muhalefetten de bekleriz. Onların da hukuka saygı duymasını istedir. Bizim siyasette yumuşamaktan kastettiğimiz hukuka, demokrasiye, insan haklarına saygı duyulmasıdır. Bizden hukuksuzluk karşısında kimse yumuşak bir tavır beklemesin. Özgürlükleri kısıtlamaya yönelik girişimler karşısından bizden kimse yumuşak tavır beklemesin.



Terör, terörist, terör örgütünü destekleyenler karşısında, teröre sırtını dayayanlar karşısında, bölücüler, FETÖ'cüler karşısında kimsen bizden yumuşak tavır beklemesin. Biz işte ana muhalefetten de muhalefetten de bunu bekliyoruz. Türkiye'nin bazı meselelerinin siyaset üstü yaklaşımla ele alınması gerilimi zaten düşürecektir.



Milletimiz bizden sandıkta kendisini temsil yetkisi verdiği siyasetçilerden ortak zeminde bir araya gelip derdine derman olmamızı bekliyor. Terör karşısında iktidarı muhalefeti ortak tavır geliştirebildiğinde, sadece gerilim düşmekle kalmayacak, terör de tamamen miadını dolduracaktır.



YENİ ANAYASA MESAJI



Darbe anayasasının sivil, yeni, kuşatıcı ve özgürlükçü anayasa ile değiştirilmesi konusunda hep beraber el ele verebilirsek inşallah ülkemizin bahtı da değişecektir. Türkiye'nin çıkarlarını yurt dışında savunma ve başkalarına karşı koruma hususunda siyasi kimliklerin önüne geçebilirsek bu 85 milyonun her bir ferdine yarayacaktır. Dar alanda siyaset yapılmaz.



Dar alanda siyaset yapılmaz. Bir eliyle tokalaşan diğer elinde hançer olanla siyaset olmaz.



TERÖRE KARŞI MÜCADELE



Milletimizin umutlarını artıran siyasetteki yumuşamanın bu sefer kelebek ömürlü olmamasını temenni ediyoruz. Her konuda aynı düşünmek, konuşmak zorunda değiliz.



Siyaset ve sosyal farklılığımız zengiliğimizdir. Yöntemlerimiz, uslüplarımız farklı olabilir. Hepimiz Türkiye'nin büyümesini daha fazla refaha ulaşmasını istiyoruz. Bunun önünde her ne varsa ortak tavır göstermemiz kaçınılmazdır.



Türkiye'nin 10 yıldır ayağına pranga olan sorun terördür. Teröre karşı ortak tavır koymadan Türkiye'yi daha ileriye götüremeyiz.



AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak özgürlüklerin gelişmesine, demokrasinin standartlarının yükselmesine Türkiye Yüzyılı'nın inşasına katkıda bulunan aktörlerle diyaloga varız, hazırız.



EKONOMİ MESAJLARI



Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 5,7 büyüdü. Ekonomimiz Covid-19 tedbirlerinin uygulandığı 2020'nin ikinci çeyreğinden sonra üst üste 15 çeyrek büyüdü.



Ekonomi verileri güzel gelmeye devam ediyor. Enflasyon yılın ikinci yarısında düşmeye başlayacak.



İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARI



Gazze'de yaşanan katliama en güçlü tepkiyi gösteren, somut tedbirler alan tek ülkeyiz. İsrail ile ticari işlemleri durdurduk. Vatanlarını savunan kahraman Filistin halkının yanında dimdik duruyoruz. Hakkı ve hakikati haykırmaktan çekinmiyoruz. Tek başımıza kalsak da inşallah bu vicdanlı onurlu ve cesur duruşumuzdan vazgeçmeyeceğiz.