AK Parti Kızılcahamam kampı | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Beklentinin farkındayız gereğini yapacağız

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Birçok başlıkta önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim değerlendirmesinde bulunup 10 ayda 3 seçimin yapılması ekonomi başta olmak üzere milleti de yorduğunu dile getirdi.

"Milletimizin başta değişim ve yenilenme talebi olmak üzere sandık sonuçlarıyla bize ulaştırdığı beklentinin farkındayız." diye konuşan Erdoğan, "Mesajların gereğini yapacağız." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmesi merakla beklenen Erdoğan, Kurban Bayramı öncesi CHP liderini ziyaret edeceğini de sözlerine ekledi.

"HERKESLE İSTİŞARE YAPTIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Bugün ve yarın belirlenen konu başkanlıkları arkadaşlarımız sunumlarını yapacaklar. Hem partimizin gündemindeki meseleleri konuşacağız. Hem ülkemizi ve tüm insanlığı ilgilendiren konuları kapsamlı bir şekilde değerlendireceğiz. Geçen sene hem 6 Şubat depremleri hem de seçimler dolayısıyla toplantımızı ertelemek durumunda kaldık. Tüm vaktimizi ve enerjimizi depremin yaralarının sarılması başka olmak üzere ülkemizin acil sorunlarının çözümüze harcadık.



3 seçiminde kapsamlı muhasebesini yapacağız.

Siyaseti milletimiz için yaptık. Hep istişare halinde kaldık. Sokağın sesine kulak verdik. Çarşının pazarının nabzını tuttuk. Ne kendimizi ne çalışma arkadaşlarımı farklı fikirlere kapalı yankı odalarına hapsetmedik. Her görüşe kapımızı ve gönlümüzü açtık. AK Parti siyasetinin taşıyıcı kolonları iştişare, müzakere ve katılımcılıktır. 23 yıldır bizi ayakta tutan vasfımız ortak akla önem vermemizdir.

Siyaseti, milletimizle istişare yaparak yaptık. Bilim adamlarımızla, gençlerimizle, hanım kardeşlerimizle istişare yaptık. Emekçilerimizle istişare yaptık. Türkiye'nin selameti için söyleyecek sözü olan herkesle istişare yaptık.



Demokrasimizin serpilmesi, gelişmesi adına söyleyecek sözü olan herkese kapımızı açtık. Türk siyasi hayatında istişare kültürü bizimle anlam kazandı ve ete kemiğe büründü.

SEÇİM DEĞERLENDİRMESİ

Partmizin istikbali açısından kritik konuları sizlerle birlikte konuşacağız, görüşeceğiz, meselelerimizi masaya yatıracağız. Seçim sonuçları arasındaki negatif ayrışmaları negatif yönleriyle ele alacağız. Atacağımız adımları tayin edeceğiz.



Fikrine önem verdiğimiz dostlarımızın görüşlerine başvurduk. Her il ve ilçe bazında değerlendirmelerimi yapıyoruz. Fotoğrafı netleştiriyoruz. Seçmenden geçer not alamayan bizik takdirimize mazhar olamaz. İnce eleyip sık dokuyor. Çok titiz davranıyoruz. Milletimizle gönül köprülerimizi tekrar birleştirirken Cumhur İttifakı'nın duvarlarında gedik açma girişimlerine fırsat vermeyeceğiz. Bundan sonra da değişim irademizi güçlü tutacağız. Sizlerden ne kadar keskin olursa olsun eleştirilerinizi, tespitlerinizi paylaşmanızı istiyorum. Burada yanlışlarımızı düzeltmek üzere bir aradayız. Kendimize ve partimize ayna tutmak için buradayız.

Ne birilerinin kişisel hesaplarını görmelerine seyirci kalacağız ne de hiçbir şey olmamış gibi yolumuza devam edeceğiz. Özeleştirilerimizi açık yüreklilikle yapmak sorunlarımıza çözüm aramak için burdayız.

Artılarımızı ve eksilerimizi görmek üzere burdayız. Yanlışlarımızı düzeltmek doğrularımızın sayısını çoğaltmak için buradayız.