AK Parti MKYK listesi'nde yer alan Metin Külünk kimdir?

AK Parti 7. Olağan Kongresi, bugün Ankara Spor Salonu'ndan gerçekleşti. Kongre'de yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK) yer alan isimler açıklandı. 75 kişini yer aldığı listedeki isimlerden biri de Metin Külünk oldu.

METİN KÜLÜNK KİMDİR?

AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk, 16 Aralık 1960'ta Rize Güneysu'da doğdu. Baba adı Muhammet, anne adı Şaziment'tir. Külünk, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitirdi.



Milli Türk Talebe Birliği Orta Öğrenim Yönetim Kurulu Üyeliği, Akıncılar Teşkilatı, Milli Selamet Partisi İl Gençlik Yönetim Kurulu Üyeliği, AK Parti İstanbul İl Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul İl Teşkilat Başkanlığı, İstanbul İl SKM Başkanlığı görevlerinde bulundu.



24. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. İyi düzeyde İngilizce bilen Külünk, evli ve 1 çocuk babası.