AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdulahat Arvas kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinde aday olacak 17'si büyükşehir ve 48 ildeki belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdulahat Arvas olarak açıklandı. İşte, Abdulahat Arvas hakkında bilgiler...



ABDULAHAT ARVAS KİMDİR?



Abdulahat Arvas, 1969 yılında Van'ın Erciş ilçesinde doğdu.



Sanayici, İş Adamı; Van İmam Hatip Lisesini bitirdi. Arapça dili ve Kur’an İlimleri üzerine medrese eğitimi aldı.



Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinde öğrenimine devam etmektedir. Van, Adana ve Kocaeli Organize Sanayi Bölgelerinde bulunan üretim tesislerinin yönetim kurulu başkanlığını yaptı.



Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Van Kurucu Şube Başkanlığı, Önder İş Dünyası Sanayici ve İşadamları Derneği (ÖNSİAD) Van Kurucu Şube Başkanlığı, Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Disiplin Kurulu Başkanlığı, Van Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Kurul Üyeliği, Van Valiliği Mikro Kredi Sosyal Yardımlaşma ve Danışma Kurul Üyeliği, Van İmam - Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği (VİMDER) Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

