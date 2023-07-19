AK Parti'de kongre ve yerel seçim hazırlığı

Ahmet Örsoğlu / Ankara

AK Parti'de kongre ve yerel seçim süreci başladı. Ağustos ayında olağanüstü kongre ve seçim takvimine son şekli verilecek.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez turunu tamamlamasından sonra AK Parti'de Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı gerçekleştirilecek.



Toplantıda olağanüstü kongrenin tarihi netleştirilecek.



OLAĞANÜSTÜ KONGRENİN EKİM AYININ İLK HAFTASI YAPILMASI PLANLANIYOR



AK Partili kurmaylar 7-8 Ekim tarihlerinin kurultay için uygun olduğu görüşünde.

Öte yandan toplantıda 3 dönem veya daha fazla belediye başkanlığı yapan isimlerin yeniden aday gösterilip gösterilmeyeceği de ele alınacak. İl ve ilçe kongreleri ise yerel seçimden sonra yapılacak.



EFKAN ALA BAŞKANLIĞINDAKİ STRATEJİ EKİBİ TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRDİ



AK Parti'de Mart 2024'te yapılacak yerel seçim için de start verildi.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Genel Sekreter Fatih Şahin ile genel başkan yardımcılarının aralarında bulunduğu strateji geliştirme ekibi bir araya geldi.

Toplantıda kampanya sürecinin belirlenmesi için çalışmalara başlanması kararı alındı.



YEREL SEÇİM İÇİN ADAY BELİRLEME SÜRECİ AĞUSTOSTA BAŞLAYACAK



Yerel seçimler için aday belirleme çalışmaları ise ağustostan itibaren başlayacak.

AK Parti’de kasım ayının ilk haftası adaylık başvurularının alınması, ikinci haftası ise temayül yoklamalarının yapılması planlanıyor.

Ocak ayı sonunda ise, adayların tanıtılacağı ve beyannamenin açıklanacağı belirtiliyor.