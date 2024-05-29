AK Parti'de seçim muhasebesi | Ankara kriterleri yeniden masada

Haber: Ahmet Örsoğlu



AK Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçim sonuçlarından sonra işaret ettiği değişim süreci için çalışmalara hız verdi.



NTV'nin AK Parti kaynaklarından edindiği bilgilere göre, 4 yıllık seçimsiz zaman diliminde hem partiye hem de Türkiye'ye dönük ciddi reformlar hayata geçirilecek. Masada ise Ankara kriterleri var.



ANKARA KRİTERLERİ YENİDEN MASADA



AK Parti, yerel seçimde alınan sonuçlardan sonra kapsamlı bir öz eleştiri sürecine başladı. Bu süreçte pek çok il ve ilçe başkanının yanı sıra, olağan kongre sonrası parti yönetiminde de değişime gidilmesi planlanıyor.



Edinilen bilgilere göre, değişim sadece kişi bazlı olmayacak.



AK Parti kaynaklarına göre hükümet, Ankara kriterlerine odaklanacak. Yani, istikrarlı ve kurumsallaşmış bir demokrasi, hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygı ve azınlıkların korunması başlıkları yeniden ele alınacak.

YENİ ANAYASA



Ekonomideki belirsizliğin ortadan kaldırılmasının bir diğer önemli hedef olduğuna dikkat çeken parti kaynakları, 4 yıllık süreci reform çağı olarak niteleyip piyasada öngörülebilirliği arttırmak için kısa sürede yeni adımların atılacağını vurguladı.



Ekonomiye dair reformların güven arttırıcı olacağını dile getiren kurmaylar, dış finansman için adalette ciddi reformların getirileceğini, yabancı sermayenin Türkiye'yi yeniden güvenli liman olarak görmesi sağlanacağını dile getirdi.



Tüm bu reformların kaynağı olaraksa adres yeni anayasa gösteriliyor.

İMAR KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK



Yeni dönemde, gündelik hayattaki sorunlara dair reformlar için de çalışmalar yapılacak.



NTV'nin edindiği bilgilere göre, İmar Kanunu'nda değişime gidilecek. Vergi sisteminde adaletin sağlanmasına ihtiyaç olduğu görüşü dile getiriliyor.



Şirketler hukuku, tarımsal kalkınma, gıda güvenliği gibi başlıklar için yeni düzenlemeler hayata geçirilecek.



SOKAK KÖPEKLERİ TARTIŞMASI



Sokak hayvanları düzenlemesine ilişkin tartışmalar devam ederken AK Parti kaynakları, konuyu tehlike haline gelecek düzeyde olarak nitelendirip "Sokakta başıboş köpek olmayacak." ifadelerini kullandı.



Yeni yasadaki ilk önemli adımsa başıboş köpeklerin sokaktan hızlı bir şekilde toplanması olacak.