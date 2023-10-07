AK Parti'de yeni MYK belli oldu: Ömer Çelik'ten toplantı sonrası açıklama

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi. Partide yeni MYK üyeleri belli oldu. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Ömer Çelik, İsrail-Filistin gerilimine ilişkin gelen soruya ise "Yakından takip ediyoruz. Prensip olarak her türlü sivil ölümlerine karşıyız." cevabını verdi.

AK Parti'de yeni MYK belli oldu: Ömer Çelik'ten toplantı sonrası açıklama

AK Parti'de yeni MYK belli oldu. Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleşen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı 3 saat 45 dakika sürdü. 

İşte AK Parti'de MYK'da yer alan isimler:

Genel Başkan Vekili - Efkan Ala ve Mustafa Elitaş

Parti Sözcüsü -

Seçim İşleri Başkanı - Ali İhsan Yavuz

Basın ve Tanıtım İşleri - Hamza Dağ

Dış İşlerden Sorumlu - Zafer Sırakaya

Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı - Fatma Betül Sayan Kaya

Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı - Hayati Yazıcı

Ekonomi İşleri Başkanı - Nihat Zeybekçi

Mali İdari İşler Başkanı - Vedat Demiröz

Halkla İlişkiler Başkanı - Belgin Uygur

Yerel Yönetimler Başkanı - Yusuf Ziya Yılmaz

İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan- Hasan Basri Yalçın

Çevre ve Şehircilikten sorumlu - Çiğdem Karaaslan

ARGE'den Sorumlu - Mustafa Şen

Teşkilat Başkanı - Erkan Kandemir

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı - Ömer İleri

Genel Sekterer Fatih Şahin

"AK PARTİ YEREL SEÇİME HAZIR HALE GELDİ"

Ömer Çelik, MKYK toplantısının ardından kameraların karşısına geçti.

Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Muhalefet partilerinde değişim tartışmaları yapılırken, AK Parti ve Cumhur İttifakı toplumun istikrar talebini kucaklayacak siyasi iradeyi göstermektedir. 

Cumhurbaşkanımız toplantının sonunda MYK üyelerini açıkladı. Bundan sonrasında önümüzdeki günlerde ilk MKYK toplantımızı gerçekleştireceğiz. Şimdiye kadar görev yapan arkadaşlarımız, kıymetli görevler icra ettiler. Hepsine teşekkür ediyoruz.

Bütün birimlerimiz açısından AK Parti, kongresini de gerçekleştirerek yerel seçime hazır hale gelmiştir.

İSRAİL-GAZZE GERİLİMİ

Yakından takip ediyoruz. Prensip olarak her türlü sivil ölüm kaybına karşıyız. Sivillerin kaybına yol açacak şiddetten uzak durulması gerektiğini ifade ediyoruz. 

İtidal önemlidir. Karşılıklı olarak şiddetin artması sonucu durum daha vahim olacaktır. Barış ve huzur ortamı gerektiğini ifade ediyoruz. Şiddetin daha fazla tırmanmasından kaygı duyduğumuzu ifade ediyoruz. Tarafları şiddeti tırmandırmaktan uzak durmaya davet ediyoruz."

AK Parti’de yeni yönetim belirlendi | Erdoğan yeniden genel başkan seçildi, MKYK üyelerinde büyük değişim yaşandı

AK Parti’de yeni yönetim belirlendi | Erdoğan yeniden genel başkan seçildi, MKYK üyelerinde büyük değişim yaşandı

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