AK Parti'de yeni MYK belli oldu: Ömer Çelik'ten toplantı sonrası açıklama

AK Parti'de yeni MYK belli oldu. Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleşen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı 3 saat 45 dakika sürdü.

İşte AK Parti'de MYK'da yer alan isimler:

Genel Başkan Vekili - Efkan Ala ve Mustafa Elitaş

Parti Sözcüsü - Ömer Çelik



Seçim İşleri Başkanı - Ali İhsan Yavuz



Basın ve Tanıtım İşleri - Hamza Dağ



Dış İşlerden Sorumlu - Zafer Sırakaya



Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı - Fatma Betül Sayan Kaya



Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı - Hayati Yazıcı



Ekonomi İşleri Başkanı - Nihat Zeybekçi



Mali İdari İşler Başkanı - Vedat Demiröz



Halkla İlişkiler Başkanı - Belgin Uygur



Yerel Yönetimler Başkanı - Yusuf Ziya Yılmaz



İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan- Hasan Basri Yalçın



Çevre ve Şehircilikten sorumlu - Çiğdem Karaaslan



ARGE'den Sorumlu - Mustafa Şen



Teşkilat Başkanı - Erkan Kandemir



Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı - Ömer İleri



Genel Sekterer Fatih Şahin

"AK PARTİ YEREL SEÇİME HAZIR HALE GELDİ"



Ömer Çelik, MKYK toplantısının ardından kameraların karşısına geçti.

Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Muhalefet partilerinde değişim tartışmaları yapılırken, AK Parti ve Cumhur İttifakı toplumun istikrar talebini kucaklayacak siyasi iradeyi göstermektedir.

Cumhurbaşkanımız toplantının sonunda MYK üyelerini açıkladı. Bundan sonrasında önümüzdeki günlerde ilk MKYK toplantımızı gerçekleştireceğiz. Şimdiye kadar görev yapan arkadaşlarımız, kıymetli görevler icra ettiler. Hepsine teşekkür ediyoruz.

Bütün birimlerimiz açısından AK Parti, kongresini de gerçekleştirerek yerel seçime hazır hale gelmiştir.

İSRAİL-GAZZE GERİLİMİ

Yakından takip ediyoruz. Prensip olarak her türlü sivil ölüm kaybına karşıyız. Sivillerin kaybına yol açacak şiddetten uzak durulması gerektiğini ifade ediyoruz.

İtidal önemlidir. Karşılıklı olarak şiddetin artması sonucu durum daha vahim olacaktır. Barış ve huzur ortamı gerektiğini ifade ediyoruz. Şiddetin daha fazla tırmanmasından kaygı duyduğumuzu ifade ediyoruz. Tarafları şiddeti tırmandırmaktan uzak durmaya davet ediyoruz."