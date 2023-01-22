AK Parti'den EYT ve seçim açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.



Seçime kadar Meclisin gündemine gelmesi beklenen düzenlemelere değinen Tunç, TBMM'nin son dönemde yoğun çalıştığını, ele alınan düzenlemeler arasında ekonomi paketlerinin ağırlık taşıdığını söyledi.



Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesiyle ilgili düzenlemenin yasalaştırıldığını hatırlatan Tunç, "Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle ilgili teknik hazırlıklar tamamlandı. Düzenlemenin kanun teklifine dönüşmesi anlamında çalışmalarımız devam ediyor, kısa süre içinde Meclis'e sevk ederek AK Parti'nin devraldığı bu önemli problemi de ortadan kaldırmış olacağız." dedi.



EYT düzenlemesinden ilk etapta 2 bin 250 bin vatandaşın yararlanacağını dile getiren Tunç, "EYT ile ilgili kanun değişikliğinden toplamda 4 milyon 800 bin vatandaşımız yararlanmış olacak. Önümüzdeki günlerde AK Parti ve MHP, Cumhur İttifakı olarak teknik çalışma üzerinde son şekli verilecek ardından komisyon çalışmaları başlayacak, sonrasında da Genel Kurula intikal edecek ve kısa süre içinde yasalaşmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



Asgari ücretin artırılması ve emeklilerin maaşına zam gibi birçok yasal düzenlemeyi hayata geçirdiklerini belirten Tunç, "TBMM'nin gündemine seçim takvimi başlayıncaya kadar önemli paketler gelecek. Hazırlıklar devam ediyor. Bakanlıklarımıza ulaşan, vatandaşlarımızdan, sivil toplum kuruluşlarından intikal eden çok sayıda talep var. Bunların makul olanları, gerçekleşmesi gerekenler elbette gündemimize girecek. Meclisi, önümüzdeki süreçte yoğun bir çalışma temposu bekliyor." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, her kabine toplantısında açıkladığı müjdeler olduğunu anımsatan Tunç, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız, vatandaşlarımızın alım gücünü artıran, onları özellikle küresel enflasyona karşı koruyan çok sayıda müjde verdi. Bunların büyük bir kısmı yasama sürecini ilgilendiren konulardı ve TBMM'de hızlıca yasalaştırdık. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bundan sonra da kabine toplantılarının ardından açıklayacağı müjdeler elbette olacaktır. Bu müjdelerin idari olanları zaten yürütme tarafından direkt yürürlüğe giriyor ama kanun gerektirenler, TBMM'nin gündemine hızla girerek yasalaşacak." değerlendirmelerinde bulundu.



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"HUKUKEN HERHANGİ BİR SAKINCA YOK"



"Seçimin 14 Mayıs 2023'te yapılması durumunda Seçim Kanunu'ndaki değişikliklerin uygulanamayacağı" iddiasını değerlendiren Tunç, şöyle devam etti:



"Anayasamız, seçim kanunlarımız net. Anayasamızın 67. Maddesinin son fıkrasında, 'Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler 1 yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz.' hükmü yer alıyor. Bu, oy verme günü müdür yoksa seçim takviminin başlangıcı mıdır? Anayasamızın hükmü açık, 'Seçimlerde uygulanmaz.' diyor. Yüksek Seçim Kurulunun, 2011'de verdiği karar net, 'Seçimlerden kasıt oy verme günüdür.' diyor, 'Seçim takvimin başlangıcıdır.' demiyor. Yüksek Seçim Kurulu kararları kesin ve bağlayıcı dolayısıyla bu, oy verme gününe göre hesaplanacaktır. Seçim Kanunu'nda yapılan değişiklikler de 6 Nisan'da yürürlüğe girmişti. Öngörülen seçim tarihi de 14 Mayıs şeklinde konuşuluyor. O tarihe göre baktığımızda Seçim Kanunu'nda yapılan değişikliklerin üzerinden oy verme gününe göre 1 yıl geçmiş oluyor dolayısıyla uygulanması noktasında hukuken herhangi bir sakınca yok. Seçim Kanunu'ndaki değişiklikler 6 Nisan 2022'de yürürlüğe girmişti, 6 Nisan 2023 sonrasında yapılacak bir seçimde uygulanabilecek."



Tunç, bu iddiaların tamamen siyasi olarak ortaya atıldığını, bu yorumların hukuki geçerliliğinin bulunmadığını kaydetti.takdirindedir, hep beraber o süreci bekleyeceğiz."