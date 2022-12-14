AK Parti'den İmamoğlu açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay hapis cezasına ilişkin açıklama yaptı. Turan, "Şu an kesinleşmeyen bir karar söz konusu" dedi.

AK Parti'den İmamoğlu açıklaması

İlişkili Haberler

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay hapis cezası

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay hapis cezası

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), 'na verilen yargı kararıyla ilgili basın mensuplarına açıklama yaptı.

Turan, "Biz siyasi rekabeti önemseyen bir ekibiz. Biz meydanlarda siyasi polemik yapmayı seven bir ekibiz. Şu an kesinleşmeyen bir karar söz konusu. Yerel mahkemenin verdiği bir karar var. Ancak bundan sonraki süreçte hem İstinaf hem Yargıtay boyutu olacaktır. Yani kesinleşmeyen bir karar var. Biz isteriz ve dileriz ki tüm siyasi rakiplerimiz hakarete varan, davalara konu olan açıklamalar yapmasın. Ancak meydanlarda gümbür gümbür demokratik bir yarış yapalım" dedi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...