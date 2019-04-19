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11 yaşındaki Rabia Naz'ın şüpheli ölümüyle ilgili TBMM de devreye girecek. Aralarında, tartışmalarda ismi geçen İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli'nin de bulunduğu bir grup AK Parti'li milletvekili küçük kızın ölümüyle ilgili Meclis araştırması açılmasını istedi.

Dilekçede araştırmanın sürecin tüm yönleriyle araştırılması ve kamu vicdanının tatmin edilmesi için istendiği belirtildi.



Rabia Naz, 12 Nisan 2018'de Giresun'un Eynesil ilçesindeki evinin önünde yaralı halde bulunmuş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.



İlk raporlarda çocuğun yüksekten düşmüş olabileceği belirtildi. Ancak baba Şaban Vatan kızına bir aracın çarptığını, sürücünün ilçedeki hatırlı kişiler tarafından korunduğunu öne sürdü.



Küçük kızın ölümüyle ilgili tartışmalar sürerken Hakimler ve Savcılar Kurulu'ndan soruşturma sürecinin incelenmesi kararı çıktı. Olay yeri incelemesi yapan polisler hakkında "görevi ihmal" iddiasıyla soruşturma başlatıldı, 60 tanığın bir kez daha dinlenmesi kararlaştırıldı. Soruşturma devam ediyor. AK Parti'lilerin önergesi kabul edilirse TBMM'de de konuyla ilgili araştırma komisyonu kurulacak.

RABİA NAZ’IN ÖLÜMÜNDE 'ŞÜPHELİ ARAÇ' ARAŞTIRILIYOR

