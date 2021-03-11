AK Parti'den seçim barajı açıklaması

Seçim barajı düşürülecek, Hazine yardımının şartları değişecek.



AK Parti'nin siyasi partiler ve seçim kanunlarında değişiklik için başlattığı çalışmada sona gelindi.



"BARAJ YÜZDE 7 VEYA 5 OLABİLİR"



Çalışmayla, yüzde 10 olan seçim barajı düşürülecek. CNN Türk yayınına konuk olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı yüzde 7 veya yüzde 5 üzerinde durduklarını söyledi, ittifaklar içinse ayrı bir baraj düzenlemesi düşünmediklerini belirtti.



MECLİS'TE GRUP KURMA, SEÇİME GİRME YETERLİLİĞİ SAYILMAYACAK



Çalışmaya göre, Meclis'te grup kurmak seçime katılma yeterliliği sayılmayacak. Bu madde düzenlemeden çıkarılacak.

Yazıcı, "Esas olan siyasi partilerin örgütlenmesidir. Yasa çerçevesinde örgütlenenler seçime katılabilecek" dedi.

Düzenleme ile Hazine yardımı alma şartı da değişecek. Mevcutta son seçime giren ve yüzde 3 oy alan partiler Hazine yardımı alabiliyor.



Bu şart, yeni belirlenecek seçim barajını aşanlar şeklinde değişecek.



SEÇİM SİSTEMİ DEĞİŞİYOR



Yazıcı, çalışmada daraltılmış seçim sistemi üzerinde durduklarını da söyledi.



Mevcutta en fazla 3 olan bir ildeki seçim bölgesinin de seçmen sayısına göre 5 veya 7'ye çıkabileceğini de açıkladı.



Yazıcı çalışmaya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir sunum yaptıklarını söyledi.



Çalışma önce, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda ele alınacak, ardından da Cumhur İttifakı ortağı, MHP'ye götürülecek.



Yazıcı, çalışmayı diğer partilere de sunacaklarını söyledi.

