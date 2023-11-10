AK Parti’den yerel seçimler için 3 dönem kararı

Yerel seçimler yaklaşırken, partilerin çalışmaları da hız kazandı.



AK Parti de o partilerden biri.



AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, partisinin yerel seçim çalışmalarına ilişkin son bilgileri paylaştı.



Yılmaz, AK Parti’de genel seçimde olduğu gibi, yerel seçimlerde de 3 dönem kuralı uygulanacağını söyledi.



Yılmaz, “3 dönem kuralına oldukça bağlıyız. Milletvekili seçimlerinde de çok bağlı olduğumuzu gördünüz. O bakımdan belediye seçiminde de azami buna riayet edilecek ama belki istisna olabilir.” diye konuştu.



MHP İLE GÖRÜŞMELER



Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP ile yerel seçimler konusunda ortak çalışmaların devam ettiği bilgisini paylaşan Yılmaz, şunları söyledi:



“Sahada insanların gönlünden geçen, insanların arzu ettiği şeyleri ifade etmeleri bizim burada konumuz olmamalı. Onların düşündükleri bazı insanlar böyle birtakım şeyleri arzu edebilirler. Arzu ettikleri şeyleri belli ortamlarda da ifade edebilirler. Henüz iller ölçeğinde tabii ki MHP de daha fazla ilçede, daha fazla yerleşimde temsil ortamı bulmak istiyor. Ama o çok kolay bir iş değil. Onlar hep görüşülüyor. Henüz kesinleşmiş bir şey yok.”

Yılmaz, aday açıklama tarihlerini geciktirme yanlısı olmadıklarını da söyledi.