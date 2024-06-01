AK Parti'nin kongre takvimi netleşiyor

Haber: Ahmet Örsoğlu

AK Parti'de 31’inci İstişare ve Değerlendirme Toplantısı devam ediyor.

Şu ana kadar iki oturum düzenlenirken Genel Merkez Çalışmaları oturumuna Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın moderatörlüğünde Yusuf Ziya Yılmaz, Ali İhsan Yavuz ve Erkan Kandemir katıldı. Toplantılarda milletvekilleri parti yönetimine sorular iletti.

Oturumlarda yerel seçim sonuçları değerlendirilirken milletvekilleri bazı eleştirileri dile getirdi. Milletvekillerinin eleştirilerinin ise aday tespitine yönelik olduğu belirtildi.

KONGRE TAKVİMİ



AK Parti'nin kongre takvimi de oluşturulmaya çalışılıyor.



Normalde AK Parti'nin olağan kongresinin bu yıl içinde yapması planlanıyordu ancak 2025 yılının sonbahar döneminde yapılabileceği ifade ediliyor.



Kongre süreci öncesinde Türkiye buluşmaları etkinliği gerçekleştirilecek. Bu buluşmaların farklı illerde yapılması bekleniyor. Bu buluşmalar, il ve ilçe kongrelerine hazırlık toplantısı olarak değerlendirilirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu etkinliklere katılması bekleniyor.



Eylül ve ekim aylarından sonra il ve ilçe teşkilatlarının kongreleri başlayacak. 2025 yılının sonbahar dönemine doğru ise AK Parti'nin olağan kongresini yapması bekleniyor.