AK Parti'nin kongre takvimi netleşiyor

AK Parti'nin Kızılcahamam'da düzenlediği 31'inci İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda seçim sonuçları ve kongresi süreci değerlendiriliyor. Eylül ve ekim aylarından sonra il ve ilçe teşkilatlarının kongreleri başlayacak. 2025 yılının sonbahar dönemine doğru ise AK Parti'nin olağan kongresini yapması bekleniyor.

AK Parti'nin kongre takvimi netleşiyor
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Haber: Ahmet Örsoğlu

'de 31’inci İstişare ve Değerlendirme Toplantısı devam ediyor.

Şu ana kadar iki oturum düzenlenirken Genel Merkez Çalışmaları oturumuna Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın moderatörlüğünde Yusuf Ziya Yılmaz, Ali İhsan Yavuz ve Erkan Kandemir katıldı. Toplantılarda milletvekilleri parti yönetimine sorular iletti.

Oturumlarda yerel seçim sonuçları değerlendirilirken milletvekilleri bazı eleştirileri dile getirdi. Milletvekillerinin eleştirilerinin ise aday tespitine yönelik olduğu belirtildi.

KONGRE TAKVİMİ

AK Parti'nin kongre takvimi de oluşturulmaya çalışılıyor.

Normalde AK Parti'nin olağan kongresinin bu yıl içinde yapması planlanıyordu ancak 2025 yılının sonbahar döneminde yapılabileceği ifade ediliyor.

Kongre süreci öncesinde buluşmaları etkinliği gerçekleştirilecek. Bu buluşmaların farklı illerde yapılması bekleniyor. Bu buluşmalar, il ve ilçe kongrelerine hazırlık toplantısı olarak değerlendirilirken Cumhurbaşkanı 'ın da bu etkinliklere katılması bekleniyor.

Eylül ve ekim aylarından sonra il ve ilçe teşkilatlarının kongreleri başlayacak. 2025 yılının sonbahar dönemine doğru ise AK Parti'nin olağan kongresini yapması bekleniyor.

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