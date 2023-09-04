Akaryakıt istasyonunda yangın paniği

Kocaeli’nin Darıca ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda yangın paniği yaşandı. Yangın büyümeden söndürülürken, emniyet güçleri istasyonu tedbir amaçlı olarak kapattı.

Akaryakıt istasyonunda yangın paniği

’nin Darıca ilçesine bağlı Emek Mahallesi’nde yer alan bir akaryakıt istasyonundaki yakıt deposunda yangın çıktı.

Dumanları gören çalışanlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Polis ekipleri ise çevre güvenliğini sağlamak amacıyla akaryakıt istasyonundaki giriş ve çıkışları kapattı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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