Balıkesir şehir merkezi ve Edremit civarındaki ilçelerin yanı sıra özellikle İstanbul'dan gelen vatandaşlar, Edremit Körfezi'nin sahil kesimlerine yoğun ilgi gösteriyor.
Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Akçay'ı tercih edenlerin araçlarıyla gelişi belde de trafiği kilitledi. polis ekipleri, trafiği açık tutmak için yoğun çaba sarf etti.
Ancak yoğunluğun devam etmesi üzerine Akçay'a girişler kapatıldı. Sürücüler Çanakkale'ye yönlendirildi. Edremit Körfezi'nde pazar gününe kadar trafik yoğunluğunun sürmesi bekleniyor.
VİDEO: BAYRAMDA ÜCRETSİZ ŞEHİR HATLARINA YOĞUN İLGİ