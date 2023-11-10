Akhisar'da 75 bin TL'lik zeytinyağı vurgunu

M.Ç. isimli yerel üretici, 420 litre zeytinyağını 75 bin Türk Lirası karşılığında satmak üzere anlaştığı kişiler tarafından dolandırıldı.

M.Ç, yağın bedelinin internet üzerinden hesabına aktarılacağına inandırıldıktan sonra, ürünü teslim etti. Ancak söz verilen ödeme gerçekleşmeyince dolandırıldığını anlayan M.Ç. durumu yetkililere bildirdi.

Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı, olayın ardından geniş çaplı bir araştırma ve istihbarat çalışması başlattı. İleri teknoloji ve kapsamlı takip yöntemleri kullanılarak yapılan çalışmalarda, C.E. (32), B.E. (21) ve A.G. (31) isimli kişilerin olayın failleri olduğu belirlendi.

Şüpheliler, kısa sürede tespit edilerek gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, dolandırıcılık olayında kullanılan diğer deliller de ele geçirildi. Gözaltına alınan kişilerin sorguları sürerken, başka mağdurların olup olmadığıyla ilgili de soruşturma sürüyor.

Vatandaşların, özellikle yüksek meblağlı işlemlerde daha dikkatli olmaları ve güvenilir ödeme yöntemleri kullanmaları gerektiği konusunda güvenlik güçleri tarafından bilgilendirme yapıldı.

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen başarılı operasyon, bölge halkı arasında memnuniyetle karşılandı.

Yetkililer, benzer olayların önlenmesi ve suçluların adalet önüne çıkarılması için çalışmaların aralıksız süreceğinin altını çizdi.