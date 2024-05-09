Akika kurban ile ilgili en çok sorulan soruların yanıtları: Akika kurban nedir, ne için, ne zaman kesilir?

İslam öncesi dönemde Araplar arasında akika kurbanı kesmek adetti. Konuyla ilgili hadislerin muhtelif rivayetleri sebebiyle akika kurbanının dinî hükmü üzerinde fıkıh alimleri ihtilâf etmişlerdir. Peki, akika kurbanı nedir, ne için, ne zaman kesilir?

Akika kurban ile ilgili en çok sorulan soruların yanıtları: Akika kurban nedir, ne için, ne zaman kesilir?

Yeni doğan çocuk için şükür amacıyla kesilen kurbana, “akîka” adı verilir. Akîka kurbanı kesmek sünnettir. İbn Abbas’tan (r.a.) rivâyet edildiğine göre Resûlullah (s.a.s.) Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin için akîka kurbanı kesmiş (Ebû Dâvûd, Edâhî, 21 [2841]; Nesâî, Akîka, 3 [4219]), bir hadisinde de şöyle buyurmuştur: “Her çocuk (doğumunun) yedinci gününde kendisi için kesilecek akîka kurbanı karşılığında bir rehine gibidir. Akîka kurbanı kesildikten sonra çocuğun başı tıraş edilir ve ona isim verilir.” (Ebû Dâvûd, Edâhî, 20-21 [2837-2838]; Tirmizî, Edâhî, 21 [1522)]).

Bu açıdan akîka kurbanı, çocuğun doğduğu günden buluğ çağına kadar kesilebilirse de doğumunun yedinci günü kesilmesi daha faziletlidir. Aynı günde çocuğa isim verilmesi ve saçı ağırlığında altın veya değeri miktarınca sadaka verilmesi müstehaptır (İbn Rüşd, Bidâyetü'l-müctehid, 3/14-16).

Akîka kurbanında aranan şartlar, 'da kurbanda aranan şartlardır. Akîka kurbanı Hanefi mezhebine göre mübah ve dolayısıyla menduptur. Diğer üç büyük imâma göre sünnet, Zahiri mezhebine göre ise farzdır.

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