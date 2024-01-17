Akkuyu'da menenjit salgını iddiasına açıklama

Akkuyu'da hayatını kaydeben iki işçiden birinde menenjit tespit edildi.
Açıklamayı Akkuyu Nükleer A.Ş. yaptı. İnşaatta çalışan Muhittin Oral ve Mustafa Avşar 11 Ocak'ta menenjit şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan iki işçi hayatını kaybetti. Mustafa Avşar'ın menenjit teşhisi ile yaşamını yitirdiği belirlenirken, Muhittin Oral'ın kan değerlerinde bakteriyel etken tespit edilemedi.
Açıklamada inşaat sahasında ve saha çalışanlarının konakladığı kamplarda ek sağlık personelinin görevlendirildiği belirtildi.
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