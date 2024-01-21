Akran zorbalığı: Arkadaşlarını kavga ettirip izlediler

İstanbul Arnavutköy'de çayırlık bir alanda 2 gencin kavga etmesine müsaade eden çocuklar, o anları kaydetti. Çocuklar, kavgayı ayırmak isteyen bazı kişilere de izin vermedi.

Akran zorbalığı: Arkadaşlarını kavga ettirip izlediler
Akran zorbalığı nedir, nasıl olur? Akran zorbalığı türleri nelerdir?

Akran zorbalığı nedir, nasıl olur? Akran zorbalığı türleri nelerdir?

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'un Arnavutköy ilçesi Bolluca Mahallesi’nde geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda, bir ortaokul yanındaki boş arazide 2 çocuk kavga etti.

Arkadaşlarının kavga etmesiyle eğlenen diğer çocuklar ise o anları gülerek izledi.

Grup içerisindeki bazı çocuklar kavgayı ayırmak istediğinde ise izin vermeyerek kavganın devam etmesini istedi.

Akran zorbalığını cep telefonu kamerası ile kaydeden çocukların birbirine saldırdığı, diğerlerinin ise destekleyerek bağırdığı görüldü.

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