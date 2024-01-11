Akşam ezanı saat kaçta? İstanbul, Ankara ve İzmir'de iftar saat kaçta açılacak? (11 Ocak 2024 iftar vakitleri)

Akşam ezanının saat kaçta okunacağı, Regaip Kandili vesilesiyle bugün oruç tutan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Yarın başlayacak olan üç aylarla birlikte yüz binlerce Müslüman oruç tutmaya başlayacak. Bu akşam oruçlarını açacak vatandaşlar ise İstanbul, Ankara ve İzmir iftar saatlerini sorgulamaya başladı. Peki, akşam ezanı saat kaçta? İstanbul, Ankara ve İzmir'de iftar saat kaçta açılacak? İşte 11 Ocak 2024 iftar vakitleri.

Akşam ezanı saat kaçta? İstanbul, Ankara ve İzmir'de iftar saat kaçta açılacak? (11 Ocak 2024 iftar vakitleri)

İstanbul, Ankara ve İzmir iftar saatleri, bugün oruç tutan yüz binlerce kişi tarafından sorgulanmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 namaz vakitleriyle birlikte tüm illerin iftar saatleri belli oldu. Peki, akşam ezanı saat kaçta? İstanbul, Ankara ve İzmir'de iftar saat kaçta açılacak?

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan namaz vakitleriyle birlikte, 11 Ocak 2024 tarihli namaz saatleri belli oldu.

İşte İstanbul, Ankara ve İzmir iftar saati;

İstanbul: 18.02
Ankara: 17.49
İzmir: 18.16

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Akşam ezanı saat kaçta? İstanbul, Ankara ve İzmir'de iftar saat kaçta açılacak? (11 Ocak 2024 iftar vakitleri) - 1

ÜÇ AYLARDA ORUÇ TUTULUR MU?

Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır.

Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259).

Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79).

Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

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