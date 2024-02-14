Akşamdan sabaha iki trafik kazası geçirdi

Bafra'da Ali Kale Caddesi’nde motosiklet ile ilçe merkezine giden Emre C. (18), önünde seyir halinde olan kurye G.A.’nın kullandığı motosiklete çarparak yola savruldu.
Karşı istikametten gelen otomobil, yola savrulan motosiklet sürücüsüne çarpmamak sağa doğru manevra yaptı.
Manevra yapan otomobil sürücüsü, Şehit Ayhan Kalkan Caddesi’nden Ali Kale Caddesi’ne çıkmak için bekleyen otomobile çarptı. Kazada otomobillerde maddi hasar meydana gelirken, önünde seyir halindeki kurye motosikletine çarpan motosiklet sürücüsü Emre C. ise yaralandı.
Yaralı motosiklet sürücüsü olay yerine gelen acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
DÜN AKŞAM DA KAZA YAPMIŞ
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Emre C., dün gece de kullandığı motosikletle otomobile çarpması sonucu başındaki kask sayesinde ölümden dönmüş, kazayı hafif yaralı atlatmıştı.
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