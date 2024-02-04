Aksaray polisinden şok uygulama

Aksaray Emniyeti hafta sonu olması nedeniyle şehir genelinde şok uygulamalar yaptı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şehrin birçok bölgesinde görev alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleriyle mahalle bekçileri trafikteki araçları tek tek durdurarak kontrolden geçirdi.

Asayiş Şubesi ekipleri ve bekçiler tarafından araçların arandığı uygulamalarda şahıslar da bir bir Genel Bilgi Taramasından (GBT) geçirilirken, trafik ekipleri ise araçlar üzerinde ruhsat, sürücülerde ehliyet ile uygunsuz modifiyeli denetimi yaptı.

Sürücüler alkol kontrolünden geçirilirken kentin birçok noktasında gerçekleştirilen uygulamalar sabah saat 05.00’e kadar sürecek.