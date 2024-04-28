Sivas'ta kaybolan yaşlı kadın bulundu

Sivas'ın Tuzlagözü köyünde dün öğle saatlerinde madımak toplamak için araziye çıkan F.K'nin (74) eve dönmemesi üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



Bölgeye jandarma, AFAD ve gönüllü arama kurtarma ekipleri sevk edildi.



Vatandaşların destek verdiği ve hassas burunlu köpeklerin de kullanıldığı aramalar sonucu F.K, köyden yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta arazide baygın halde bulundu.



Askerlerin su içirdiği ve ilk müdahalesi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan yaşlı kadın, ambulans helikopterle Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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