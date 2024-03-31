Aksaray Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Aksaray Yerel Seçim Sonucu ve YSK İlçe İlçe Oy Sonuçları Son Dakika

Aksaray Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Saat 21.30 itibarıyla sonuçlar;



Açılan Sandık: % 82,64



AK Parti adayı Evren Dinçer - Yüzde 38,09 oy



MHP adayı İrfan Çıtak - Yüzde 29,53 oy

İYİ Parti adayı Mustafa Karacaer - Yüzde 20,89

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