Akşener: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kenara çekilmesinde fayda var

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Akşener, Sedat Peker'in iddialarıyla başlayan tartışmaları hatırlattı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun görevden alınması gerektiğini söyledi "Gerisi bağımsız mahkemelerin işi" dedi.

Akşener, ''İçişleri Bakanı’nın, kenara çekilmesinde fayda vardır. Delilleri toplayacak kolluk gücünün rahatlatılması, yargının, siyasi baskı hissetmeden görevini yerine getirebilmesi için, adalet mekanizmasının, gölgesiz çalışabilmesi için bu şarttır'' açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan yeni normalleşme adımlarına da değinen Akşener, ''Bilim Kurulu'nun bu konuda bir çalışması olmuş mudur? Yani Bilim Kurulu, “Saat 10.00’dan sonra dışarı çıkma yasağının getirilmesi, virüsün yayılmasını engeller” demiş midir? Yoksa, bu kararlar göz kararıyla, Sayın Erdoğan’ın kendi keyfine göre, “dostlar alışverişte görsün” diye aldığı kararlar mıdır?'' ifadelerini kullandı.

